Печалбата на Samsung от чипове се увеличи 48 пъти на фона на търсенето на изкуствен интелект

Бизнесът с полупроводници на Samsung Electronics увеличи оперативната печалба 48 пъти през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база до 53.7 трилиона вона (36 милиарда долара). Нетната печалба на групата нарсна до 47.1 трилиона вона, съобщава Bloomberg.

Този резултат е постигнат благодарение на високата рентабилност на разработките в областта на изкуствения интелект (ИИ) и отразява значителните разходи на клиентите. Междувременно Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc. планират да инвестират още повече в инфраструктура с изкуствен интелект. Това насърчава инвеститорите да заложат, че паметта, едно от ключовите пречки в развитието на изкуствения интелект, вече не е обект на цикли на бум и спад и може да осигури устойчив растеж, уточнява агенцията.

Анализаторите очакват подразделението на

Samsung да разшири рекордните си печалби през следващите няколко тримесечия,

тъй като договорните цени продължават да се покачват на фона на ограниченото предлагане. Те посочват 2.8-кратно увеличение на износа на полупроводници от Корея през първите 20 дни на април.

Миналата седмица приблизително 40 000 работници от компанията стачкуваха,

събирайки се пред главния център за чипове на Samsung в Пьонгтек, Южна Корея. Осъзнавайки печалбите от изкуствения интелект, те поискаха по-високи заплати и заплашиха с 18-дневна обща стачка през месец май. Анализаторите не са единодушни дали продължителното спиране на производството на чипове ще доведе до спад в производството или просто ще създаде краткосрочна нестабилност, тъй като операциите на Samsung са напълно автоматизирани.