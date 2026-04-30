САЩ работят за създаване на коалиция за контрол на Ормузкия проток

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп изпрати телеграма до американските посолства с искане да настояват чуждестранните правителства да се присъединят към коалицията „Морска свобода“ (MFC). Новият алианс е предназначен да осигури корабоплаването в Ормузкия проток, според The ​​Wall Street Journal.

В телеграмата се посочва, че водената от САЩ коалиция ще обменя информация, ще провежда дипломатическа координация и ще прилага санкции. Според изданиетоq коалицията MFC е разработка на Държавния департамент и Централното командване на САЩ. Инициативата се представя като мирна. Дипломатите са инструктирани да предложат на чуждестранните правителства избор между дипломатически или военен партньорски статус в коалицията.

Посолствата на САЩ трябва да предадат демарша устно на страните партньори до 1 май,

но не и на „Русия, Китай, Беларус, Куба и „други противници на САЩ“, се казва в телеграмата.

Участието може да бъде под формата на дипломация, споделяне на информация, прилагане на санкции, военноморско присъствие или други форми на подкрепа.

САЩ започнаха военноморска блокада на иранските пристанища на 13 април.

В отговор Иран отново затвори Ормузкия проток, през който преминаваха до 20% от световния петрол, петролни продукти и втечнен природен газ. Преди избухването на военните действия Иран изнасяше до 1.6 милиона барела петрол на ден през пролива. На 28 април Доналд Тръмп обяви искането на Иран за деблокиране на Ормузкия проток. Иранските власти отхвърлиха искането.

Предложението на САЩ идва след застой в усилията за разрешаване на конфликта,

който също така накара САЩ да се опитат да ограничат износа на ирански петрол с военноморска блокада на иранските пристанища, отбелязва Ройтерс.