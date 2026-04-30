От „Прогресивна България“ ще са готови с проектосъстав на кабинет при връчването на мандата, смятат, че Радев трябва да е следващият премиер

Веднага при връчването на мандата „Прогресивна България“ ще е готова с проектосъстава на кабинета си. Това обяви бившият служебен премиер и водач на листа на президентската партия Гълъб Донев на влизане за първото заседание на 52-ото Народно събрание.

Като първи задачи на мнозинството на партията той открои цените на храните и горивата, нов Висш съдебен съвет и съдебна реформа.

„Убеден съм, че президентът Румен Радев е готов с кабинета“. Това заяви и избраният за народен представител от „Прогресивна България“ Слави Василев на влизане преди старта на 52-рия парламент.

Относно избора на председател на парламента, Василев посочи, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура“, която според него ще отразява търсената политическа промяна.

Коментар на влизане в парламента направи и Владимир Николов от „Прогресивна България“, който беше категоричен, че Румен Радев не само е готов, „а е и следващият премиер“. „Дали аз съм готов, или не, няма значение. Хората от Пловдив ме изпратиха тук, така че ще направя всичко възможно да защитавам националния интерес и интереса на хората от Пловдив с най-доброто, на което съм способен“, заяви волейболната легенда.

Попитан дали би станал министър на спорта, Николов отговори, че това е решение на Радев: „Ако бъда поканен, ще го обсъдим (..) Кабинетът дали е готов, или не е готов – това може да ви каже Румен Радев, не съм аз човекът. Моята експертиза е в спорта, но в нашите листи има и други хора, които са много достойни, с много опит. Така че нека да дадем време на президента Радев, да имаме парламент, да бъде конституиран, да изберем председател и заместник-председатели, което е важното за деня“.

„Очаквам новият парламент да заличи лошия привкус от последните Народни събрания. Очаквам да се подходи конструктивно, очаквам да се подобри качеството на работа на Народното събрание“. Това заяви бившият служебен вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев минути, преди първото заседание на 52-ия парламент да започне.

Той подчерта, че очакванията към народните представители са високи и призовава за единство, смелост и твърдост в отстояването на поетите ангажименти.