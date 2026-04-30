САЩ обмислят намаляване на войските си в Германия, на фона на изострящ се конфликт между канцлера Фридрих Мерц и президента Доналд Тръмп.

Тръмп обяви, че решение може да бъде взето „скоро“, след като остро разкритикува Мерц за позицията му относно войната с Иран.

Американският президент Доналд Тръмп остро атакува германския канцлер заради критиките му към стратегията на САЩ във войната с Иран. Той заяви, че канцлерът „няма представа за какво говори“ и дори го обвини, че допуска Иран да притежава ядрено оръжие. Тръмп заплаши Германия, че ще намали броя на американските военни части в страната.

В момента около 39 000 американски войници са разположени в Германия – те са част от общо 86 000 американски военни в Европа. Числеността обаче може да се промени, ако Вашингтон вземе решение за съкращения.

Мерц се опита да успокои напрежението, като заяви, че отношенията му с Тръмп остават „добри“ и диалогът продължава. Въпреки това тонът между двамата видимо се влошава, след като германският канцлер започна публично да критикува американската политика.

Това не е първият подобен ход на Тръмп. Още по време на първия си мандат той заплаши да изтегли хиляди войници от Германия, като тогава мотивът беше ниското ниво на германските военни разходи. Планът беше спрян от наследника му Джо Байдън.

Евентуално намаляване на американските сили би имало не само военни, но и сериозни икономически последици. Базите на САЩ в Германия осигуряват хиляди работни места и генерират значителни приходи за местните икономики, особено около Рамщайн и Щутгарт.