Студентски проект за „зелени“ фотоволтаици спечели AmCham Hackathon 2026

Днес се проведе награждаването на отборите, участвали в третото издание на AmCham Bulgaria Hackathon.

Отборът „Agri PV“ на Enery стана големият победител в третото издание на AmCham Bulgaria Hackathon 2026.

Студентите Десислава Маринова, Искрен Йотинов, Николай Алексиев и Стиляна Танкова водени от ментора си Диляна Велева от Enery разработи иновативно решение за устойчиво управление на земята под фотоволтаични паркове чрез засаждане на подходящи култури и интелигентно управление, съчетавайки ефективно бизнес и екология.

Наградата за най-добър отбор спечели CYBREACH на Syscom Engineering . В него бяха Калоян Йоргов, Виктор Вълчев, Георги Янев, Лора Церовска и Мария Цветанова с ментор Анжела Дамянова от компанията-участник. Те разработиха дигитална обучителна система за предотвратяване на онлайн кибер-измами и за повишаване на уменията на служители и граждани по отношение на кибер-сигурността.

Журито отличи и три екипа в категория „Най-иновативно решение“: проект на Enery за предотвратяване на ерозия във фотоволтаични паркове, „Argus“ на IBM за прозрачност на пазара на имоти и KarieraHub – приложение за връзка между студенти и работодатели.

Специална награда за управление на проекти получи отбор TENSA на Sensata Technologies – Божидара Георгиева, Даниел Колев, Альона Онисценко и Виктор Маринов, като техни ментори бяха Цветелина Петрова и Николай Йорданов. Друга специална награда бе връчана на студентката Елена Костадинова, която работи едновременно в два отбора по казусите съответно на Sensata Technologies и RingCentral.

Хакатонът се проведе под темата „Технологиите за правене на добро – местно въздействие“ с участието на 58 студенти, 16 отбора и 10 компании, в партньорство с водещи български университети.

Инициативата се организира от Американската търговска камара в България, която вече 30 години обединява над 350 компании и подкрепя развитието на иновации и предприемачество.

