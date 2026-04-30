Денят по диагонал – 30 април 2026 г.

Михаела Доцова от „Прогресивна България“ бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание със 188 гласа „За“. В нейна подкрепа гласуваха от партията на Румен Радев, ГЕРБ-СДС и ДПС. „Против“ нямаше, но „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“ се въздържаха.

Кандидатурата на Петър Петров от „Възраждане“ получи само 12 гласа „За“, 174 бяха „Против“, а 50 гласуваха с „Въздържал се“.

Бившият държавен глава и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев с усмивка допусна, че е възможно да стане следващият премиер. Той пристигна в Народното събрание за първото заседание на новия парламент, след като депутатите му вече бяха заели местата си.

Лидерът на „Прогресивна България“ определи състоянието на бюджета като катастрофално и заяви, че приемането на редовен бюджет ще е основен приоритет за партията.

Решението на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ да се раздели на две броени дни след изборите на 19 април стресна част от избирателите им. Симпатизанти на обединението се питат в социалните мрежи дали поотделно двете политически сили ще са толкова конкурентоспособни.

Ако зад решението стои идеята за по-ясен идеологически облик и повече нови избиратели, е разбираемо, но би било необяснимо, ако то е породено от споровете за реденето на листите.

Българското общество е достатъчно чувствително и няма да позволи залитане в различна от европейската орбита, убеден е Цветан Цветанов

Румен Радев си дава ясна сметка, че тези 740 000 гласоподаватели, които е привлякъл от други партии, лесно могат да го напуснат. Може да ги задържи само с политики, които те припознават.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ завоюва нов военновременен рекорд от 126.41 щ. долара за барел в азиатската търговия на 30 април.

Американският новинарски уебсайт Axios съобщи, че президентът на Съединените щати ще бъде уведомен за нови военни възможности за действие в Иран – сигнал за потенциална поредна ескалация в Близкия изток.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп изпрати телеграма до американските посолства с искане да настояват чуждестранните правителства да се присъединят към коалицията „Морска свобода“ (MFC).

Новият алианс е предназначен да осигури корабоплаването в Ормузкия проток, според The ​​Wall Street Journal.

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибиха предупредил, че Киев ще преследва руския сенчест зърнен флот и неговите посредници по целия свят.

Ръководителят на украинското външно министерство цитира данни, показващи, че само между януари и април тази година 25 кораба от руския сенчест зърнен флот са извършили около 50 рейса от затворени украински пристанища във временно окупирани територии до пристанища в трети страни.