Денят по диагонал – 30 април 2026 г.

Михаела Доцова бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание
Михаела Доцова от „Прогресивна България“ бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание със 188 гласа „За“. В нейна подкрепа гласуваха от партията на Румен Радев, ГЕРБ-СДС и ДПС. „Против“ нямаше, но „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“ се въздържаха.
Кандидатурата на Петър Петров от „Възраждане“ получи само 12 гласа „За“, 174 бяха „Против“, а 50 гласуваха с „Въздържал се“.
Румен Радев определи състоянието на бюджета като катастрофално
Бившият държавен глава и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев с усмивка допусна, че е възможно да стане следващият премиер. Той пристигна в Народното събрание за първото заседание на новия парламент, след като депутатите му вече бяха заели местата си.
Лидерът на „Прогресивна България“ определи състоянието на бюджета като катастрофално и заяви, че приемането на редовен бюджет ще е основен приоритет за партията.
Политически гаф ли е разделянето на ПП-ДБ?
Решението на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ да се раздели на две броени дни след изборите на 19 април стресна част от избирателите им. Симпатизанти на обединението се питат в социалните мрежи дали поотделно двете политически сили ще са толкова конкурентоспособни.
Ако зад решението стои идеята за по-ясен идеологически облик и повече нови избиратели, е разбираемо, но би било необяснимо, ако то е породено от споровете за реденето на листите.
Цветан Цветанов: Програмата на Радев е дясна, електоратът му ляв (част 3)
Българското общество е достатъчно чувствително и няма да позволи залитане в различна от европейската орбита, убеден е Цветан Цветанов
Румен Радев си дава ясна сметка, че тези 740 000 гласоподаватели, които е привлякъл от други партии, лесно могат да го напуснат. Може да ги задържи само с политики, които те припознават.
„Брент“ надхвърли 120 долара за барел, САЩ планират свръхзвукови ракети срещу Иран
Цената на суровия петрол сорт „Брент“ завоюва нов военновременен рекорд от 126.41 щ. долара за барел в азиатската търговия на 30 април.
Американският новинарски уебсайт Axios съобщи, че президентът на Съединените щати ще бъде уведомен за нови военни възможности за действие в Иран – сигнал за потенциална поредна ескалация в Близкия изток.
САЩ работят за създаване на коалиция за контрол на Ормузкия проток
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп изпрати телеграма до американските посолства с искане да настояват чуждестранните правителства да се присъединят към коалицията „Морска свобода“ (MFC).
Новият алианс е предназначен да осигури корабоплаването в Ормузкия проток, според The Wall Street Journal.
Киев обвини Русия, че е изнесла 850 хил. тона откраднато зърно тази година и се скара на Израел
Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибиха предупредил, че Киев ще преследва руския сенчест зърнен флот и неговите посредници по целия свят.
Ръководителят на украинското външно министерство цитира данни, показващи, че само между януари и април тази година 25 кораба от руския сенчест зърнен флот са извършили около 50 рейса от затворени украински пристанища във временно окупирани територии до пристанища в трети страни.