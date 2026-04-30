Universal Music Group обяви продажба на 50% от дяла си в Spotify и отчете стабилни приходи

Най-голямата звукозаписна компания в света Universal Music Group (UMG) ще продаде половината от дела си в Spotify, потвърди компанията в сряда (29 април), докато отчита резултатите си за първото тримесечие. Приходите за периода остават почти без промяна на годишна база и възлизат на около 2.9 милиарда евро (3.3 милиарда долара).

Ходът, свързан със Spotify, идва няколко седмици след като инвеститорът Pershing Square на Бил Акман е подала оферта за придобиване на компанията, включваща и план за продажба на дела на UMG в Spotify. Към 2025 г. UMG притежава почти 6,5 милиона акции на Spotify, което представлява 3,16% от компанията, според годишния доклад на UMG. При цена от около 443 долара за акция, продажбата би могла да струва около 1.4 милиарда долара.

с ръст от 8% при постоянни валутни курсове.

Приходите от записана музика се увеличават с около 0,5% до 1.642 милиарда евро (около 1.9 милиарда долара), а приходите от музикално издателство растат с подобен темп до 552 милиона евро (около 645 милиона долара).

Главният изпълнителен директор сър Люсиан Грейндж заявява : „Постигнахме стабилен ръст в основните ни бизнеси, допълнен от стратегическо развитие и инвестиции в бързо растящи сегменти на индустрията. Продължаваме да изграждаме най-успешната музикална компания в историята, като привличаме най-добрите таланти, ангажираме фенове по света и създаваме дългосрочна стойност.“

Финансовият директор на UMG Мат Елис допълва, че продажбата на акциите в Spotify ще „увеличи стойността за акционерите, като същевременно запази гъвкавостта на компанията за бъдещ растеж“.