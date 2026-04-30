Universal Music Group обяви продажба на 50% от дяла си в Spotify и отчете стабилни приходи

Най-голямата звукозаписна компания в света Universal Music Group (UMG) ще продаде половината от дела си в Spotify, потвърди компанията в сряда (29 април), докато отчита резултатите си за първото тримесечие. Приходите за периода остават почти без промяна на годишна база и възлизат на около 2.9 милиарда евро (3.3 милиарда долара).

Ходът, свързан със Spotify, идва няколко седмици след като инвеститорът Pershing Square на Бил Акман е подала оферта за придобиване на компанията, включваща и план за продажба на дела на UMG в Spotify. Към 2025 г. UMG притежава почти 6,5 милиона акции на Spotify, което представлява 3,16% от компанията, според годишния доклад на UMG. При цена от около 443 долара за акция, продажбата би могла да струва около 1.4 милиарда долара.

Освен сделката със Spotify, UMG отчита приходи от 2.9 милиарда евро (3.3 милиарда долара) за първото тримесечие – без промяна спрямо миналата година, но с ръст от 8% при постоянни валутни курсове.

Приходите от записана музика се увеличават с около 0,5% до 1.642 милиарда евро (около 1.9 милиарда долара), а приходите от музикално издателство растат с подобен темп до 552 милиона евро (около 645 милиона долара).

Главният изпълнителен директор сър Люсиан Грейндж заявява : „Постигнахме стабилен ръст в основните ни бизнеси, допълнен от стратегическо развитие и инвестиции в бързо растящи сегменти на индустрията. Продължаваме да изграждаме най-успешната музикална компания в историята, като привличаме най-добрите таланти, ангажираме фенове по света и създаваме дългосрочна стойност.“

Финансовият директор на UMG Мат Елис допълва, че продажбата на акциите в Spotify ще „увеличи стойността за акционерите, като същевременно запази гъвкавостта на компанията за бъдещ растеж“.

