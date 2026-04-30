Джигитът Виктор Илиев отива в затвора за 20 години

Петчленен състав на Софийския градски съд постанови 20 години затвор за 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. Делото се гледа по съкратената процедура, след като подсъдимият призна вината си. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред горната инстанция.

Припомняме, че катастрофата стана на 15 август 2025 г., късно вечерта, в София на кръстовището на бул. „Възкресение“ и бул. „Константин Величков“. Илиев се вряза в спрелия автобус на червен светофар, при което загина д-р Иса Али. Младежът причини и средни телесни повреди на други четирима души.

Според събраните доказателства Илиев е шофирал след употреба на „райски газ“ със 163 км/ч при ограничение от 50 км/час.

Пред съда Илиев изказа съболезнования към близките на починалия пътник в автобуса. Той се извини на пострадалите при катастрофата, а от съда поиска по-леко наказание.

Прокуратурата поиска 20 години затвор за Илиев, като отчете смекчаващите вината обстоятелства, докато неговият адвокат поиска около минимума, защото клиентът му е съдействал на разследването и се е разкаял за извършеното.

След края на съдебното заседание прокурор Виолета Танаицова обяви, че е доволна от присъдата и обясни, че при умишлено причинена смърт и признаване на вината, по закон не се допуска намаляване на присъдата с една трета. От своя страна защитникът на Илиев – Румен Николов – обяви, че ще обжалват присъдата.