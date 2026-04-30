Борис Бонев за разрешението на СОС за небостъргача в „Младост“: Войната не е загубена!

„Терзиев да върне решението за повторно разглеждане в СОС, ако трябва, да обжалва в съда“

„Този случай е христоматиен за корупция. Организираме протест след празниците“

Битката ни претърпя днес своя провал, но това не означава, че войната е загубена! Този случай с 60 хил. кв.м разгърната застроена площ е христоматиен за корупция и за ощетяване на обществения интерес!

Това каза пред БНР Борис Бонев, председател на групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет (СОС), в коментар на решението на СОС да одобри даването на право за строеж на 75-метрова сграда върху най-натоварения булевард в район „Младост“ – „Александър Малинов“. За предложението гласуваха общинските съветници от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София“ и независимите. Кметът на София Васил Терзиев не взе отношение по време на дебата в залата. Според крайния вариант на доклада общината, която е собственик на 92 процента от терена, ще получи като обезщетение 30% от построената сграда.

По думите му столичният кмет трябва да върне решението за повторно разглеждане в СОС:

„И ако втори път това решение бъде гласувано, тогава да обжалва в съда, защото смятаме, че има и правни аргументи защо това решение не следваше да получи подкрепа“, каза той.

В целия урегулиран поземлен имот едва 7% са частна собственост, а останалите 93% са общинска, подчерта Бонев и обясни:

„Общината има пълния контрол да прецени дали там да се строят 22 етажа „корупция“, или – не. Нашата теза още от самото начало беше да не се строят. Явно т.нар. икономическо мнозинство в СОС (ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София“ и независими съветници) и икономическите зависимости, проникнали в почти всички партии в Общинския съвет, в случая взеха връх и за съжаление това не е за първи път. … Аргументът на вносителите на този доклад – кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин и един от общинските съветници, отцепили се от „Продължаваме промяната“ – беше, че има нужда от нова сграда, тъй като сегашната не е достатъчна и е в тежко състояние. Явно е много удобно това оправдание, за да се прокарат интереси за десетки милиони евро“.

Той припомни, че същият доклад е бил внесен в СОС през 2022 г. и въпреки, че ГЕРБ е имала тогава пълното мнозинство и е можела да го приеме, са оттеглили доклада, „защото чуха същите аргументи, които днес бяха изказани, че това не е в защита на обществения интерес и няма как собственик на 7% може да извива ръцете на 93% от същия този имот“:

„Сега, в контекста на един разпарчетосан Общински съвет и на едно неносещо отговорност икономическо мнозинство, всички забатачени проекти през годините, спирани заради страх от обществената реакция, целта е в момента да минат“, посочи общинският съветник.

Според Бонев позицията на кмета Васил Терзиев е обидна, защото е мълчал по време на заседанието на СОС, а след това пред журналистите е казал, че предстои да се запознае с казуса.

„Към доклада е приложен договорът между фирмата, собственик на частния имот, и Столична община. Там има 14 страници какво точно очаква частният собственик – с детайли за дограмите и т.н. В частта на Общината, която има 93% от цялото това нещо, има точно 14 думички за това какво очаква – административна сграда за районната администрация. Частникът, който е със 7%, защитава своя интерес с 14 страници, а Общината, с 93%, го защитава с 14 думи. Това е лицето на корупцията“, изтъкна още Борис Бонев.

Председателят на „Спаси София“ подчерта, че е необходим много по-голям контрол от гражданите върху хората, които избира на различни позиции и в Общината, и в държавата:

„Ще направим всичко възможно това решение да бъде обърнато. Веднага след празниците организираме протест в „Младост“. Ще затворим бул. „Ал. Малинов“ и ясно ще покажем, че гражданите не са съгласни да се допускат очевидни корупционни сделки“, категоричен е Бонев.