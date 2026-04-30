Здравното министерство с промени в наредбите за скъпоструващите лекарства

От Министерството на здравеопазването публикуваха за обществено обсъждане проект на две наредби – едната изменя Наредба №10 от 2011 година, а другата променя Наредба №2 от 2019 година. Инициативата е на екипа на министър Михаил Околийски и е свързана със случая с многократно завишените цени на скъпоструващи лекарства за редки болести в седем държавни болници. Става въпрос за болниците: УМБАЛ “Свети Иван Рилски”, УМБАЛ “Света Марина” – Варна, УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” , УМБАЛ “Александровска”, УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен и УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”. От ведомството допълват, че проверките, разпоредени в седемте болници, продължават.

С предложението в Наредба №10 се цели да се въведат по-ясни правила, повече прозрачност и по-добър контрол при доставката и заплащането на лекарства, включително неразрешени за употреба и прилагани извън показанията. Една от основните промени предвижда при доставка на лекарство на цена, по-висока от най-ниската заплатена за същия продукт през предходната година, да се изисква декларация от производителя или негов представител, че увеличението се дължи на обективни фактори, като производствени или други разходи.

Въвеждат се и по-ясни правила при избора на търговец на едро от страна на лечебните заведения. Те ще трябва да отправят покана към най-малко трима доставчици, а основният критерий ще бъде най-ниската предложена цена. Запазва се възможността да се вземат предвид и фактори като качество, безопасност и медицинска целесъобразност.

С измененията в Наредба №2 се прецизира и разширява информацията, която се събира и поддържа в информационната база данни на НЗОК. Изрично се регламентира и сключването на договори между НЗОК и лечебните заведения, както и условията за контрол върху предписването, прилагането и отчитането на лекарствените продукти.

Припомняме, че след брифинг в средата на април заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев изнесе фрапиращи данни за големи разлики в цените на лекарствата за редки болести, които така или иначе са скъпоструващи. Така едно лекарство е било купено от една болница за 46 424 лева, а от друга – за 150 402 лева. При друг случай медикамент в една болница е купен за 23 000 лева, а в друга – за него са платени над 64 000 лева.