Започна подготовката за „Европейска столица на културата – 2032 година“

В галерия „Средец“ на Министерството на културата заместник-министърът Виктор Стоянов представи инициативата на ЕС, която предстои да се проведе след 6 години. Става въпрос за „Европейска столица на културата – 2032 година“. Стоянов отбеляза, че тя не само популяризира културните постижения в града, в който ще се проведе, но и създава условия за икономическо, социално и регионално развитие, привличане на инвестиции и засилване на международното сътрудничество.

Макар и само един български град да бъде избран, в действителност печелят всички участници, тъй като изграждат ясна визия за своето устойчиво развитие, подчерта Стоянов.

В рамките на програмата на информационното събитие бяха представени ключови аспекти от процеса на кандидатстване, както и добри европейски практики. Презентации изнесоха представителката на Европейската комисия Беатрис Нето, както и международният експерт Паскал Кайзер, който се включи онлайн и сподели опита на френския град Бурж – Европейска столица на културата за 2028 година.

Участниците имаха възможност да се запознаят и с българския опит чрез презентация на Виктор Янков, посветена на подготовката и реализирането на инициативата от Фондация „Пловдив 2019“, когато Градът под тепетата стана европейска столица на културата.

И от екипа на министър Найден Тодоров бе направена презентация, посветена на процеса на кандидатстване.

В информационната среща се включиха представители на няколко общини – Велико Търново, Стара Загора и Габрово. Имаше участници и от Регионален исторически музей – Плевен, от Регионален военноисторически музей – Плевен и от Фондация „Бургас – 2032“.

Запис от информационната среща ще бъде публикуван в YouTube канала на Министерството на културата.