Светът е изправен пред най-голямата енергийна криза в историята си, предупреди МАЕ

МАЕ: Светът е изправен пред най-голямата енергийна криза в историята си

„Светът е изправен пред най-голямата енергийна криза в историята си!“, предупреди днес директорът на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, след като цените на петрола достигнаха най-високите си стойности от март 2022 година – веднага след пълномащабното руско нападение срещу Украйна:

„Петролните и газовите пазари преминават през големи трудности. Цената на петрола вече е над 120 долара за барел и това поставя много страни под напрежение. Освен петрола и газа са прекъснати доставките от региона на торове, петролни продукти, сяра. Светът ни е изправен пред огромно енергийно и икономическо предизвикателство“, посочи той.

Цената на сорта „Брент“ днес за кратко надхвърли $126,40 за барел. Това стана след като Доналд Тръмп заяви, че блокадата на Ормузкия проток може да продължи още месеци и след съобщението, че днес американският президент ще бъде брифиран от Пентагона за възможностите за подновяване на войната срещу Иран.

В ранния следобед обаче „Брент“ поевтиня до малко над $113 за барел. Американският сорт „West Texas“ се търгува за около $105. 

