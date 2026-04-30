Започва делото срещу Иван, удушил 18-годишната Магдалена от Хасково

Година след убийството на 18-годишната Магдалена Русева, в Окръжния съд в Хасково днес започва делото срещу обвинения Иван, вече 18-годишен. Убийството беше извършено на 26 април 2025 г., а от 2 май обвиняемият е в ареста.

Според държавното обвинение, макар и непълнолетен тогава, Иван е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Според обвинителния акт той е умъртвил Магдалена по особено мъчителен начин.

По данни на прокуратурата Магдалена и Иван са били съученици във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“, като известно време работили като сервитьори в заведение и поддържали приятелски отношения.

Иван споделял със свои познати, че иска да остане насаме с Магдалена. На 26 април късно вечерта успял да я убеди да му гостува в къщата на негов близък. Първоначално с тях бил и негов приятел, който си тръгнал призори.

След като останали сами, Магдалена и Иван се скарали, тъй като момичето не искало да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Иван разказва, че тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята, а в отговор той я ударил два пъти с ръка в лицето.

Маги паднала на пода и тогава Иван взел ластик от долнище на анцуг и го увил около врата ѝ, след което затегнал примката. Тя опитвала да се съпротивлява, но в крайна сметка починала от задушаване.

След убийството, за да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите на Магдалена в контейнер за боклук, а тялото поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.

Той бил разкрит и задържан след като бил заснет от видеокамера по улицата. Случаят предизвика протести в Хасково, тъй като първоначално – преди да бъде открито тялото – близките бяха недоволни, че полицията не търси достатъчно активно изчезналото момиче. В резултат на недоволството се стигна и до смяна на Иван Расоков – полицейският шеф в Хасково, който два дни след изчезването на Маги – на 28 април по време на брифинг – обяви, че тя “най-вероятно се крие” от семейството си и че няма данни да е отвлечена.