Световните авиокомпании съкратиха местата за пътници с 2 милиона

Броят на наличните места за пътници по полетите, планирани за месец май, е спаднал от 132 милиона на 130 милиона през последните две седмици, според Financial Times, позовавайки се на данни от аналитичната компания Cirium.

Мерките се дължат на намаляването на броя на полетите от страна на авиокомпаниите и преминаването им към по-малки самолети, за да спестят от по-високи разходи за гориво.

„Прекъсванията в доставките на гориво създадоха значителен дисбаланс между търсенето и предлагането в международните пътувания“, каза главният изпълнителен директор на Air France-KLM Бен Смит.

Според Cirium, Turkish Airlines е съкратила най-много места, следвана от Air China, Etihad и Emirates, и Qatar Airways.