Ормузкият проток отново е арена на бойни действия след почти месец примирие

Американското военно командване потвърди, че Ормузкият проток отново е станал арена на бойни действия след продължилото по-малко от месец примирие.

Иранските сили са обстреляли с крилати ракети бойни кораби на САЩ и търговски съдове, след като два американски ескадрени миноносеца навлязоха в Протока в обявената от президента Доналд Тръмп операция за извеждане на корабите, блокирани там.

Американците са елиминирали шест моторни лодки, съобщи началникът на Централното командване адмирал Брад Купър.

По-рано бе съобщено за южнокорейски търговски кораб, засегнат от експлозия в района. Иранското командване отрече твърденията на американската страна, че два търговски кораба са били изведени благополучно от Персийския залив. На ракетни и дронови нападения привечер бяха подложени Обединените арабски емирства и Оман. В Оман са пострадали двама души.

Повредена е била жилищна сграда.

По-рано бе съобщено за пожар в промишлена зона във Фуджайра в ОАЕ, където са били ранени трима души.

Повторно за деня рязко поскъпване на петрола последва информацията за ирански ракетни и дронови удари срещу Обединените арабски емирства. Сортът „Брент“ поскъпна за броени минути от 109 на 115 долара за барел. А американският „West Texas“ скочи от 102 на 106 долара.

