Етикетите на храната имат широкообхватно влияние върху нашето здраве

Нашата среда до голяма степен определя изборите, които правим относно храната. Данните показват, че за да насърчим хората да избират по-здравословно, са от ключово значение по-доброто етикетиране и образованието.
Влезте в обикновен супермаркет и бързо ще се сблъскате с изобилие от нездравословни, ултрапреработени продукти, на които често е трудно да устоите.
Живеем в епоха на изобилие, а средното тегло на населението в много страни продължава да нараства. Един от основните фактори за това е храненето, богато на ултрапреработени храни (UPF).
Все по-добре се разбира, че посланията върху опаковките сами по себе си влияят върху това какво купуваме и ядем. Малки промени в етикетите могат да доведат до изненадващи разлики в избора ни – но и по-доброто познаване на храненето може да ни помогне да вземаме по-добри решения.
Много водещи експерти дори твърдят, че хранителната среда – начинът, по който храната се произвежда, рекламира и продава – е „обезогенна“ (създава условия за напълняване) и подтиква хората към нездравословни избори. За да се справим с нарастващото затлъстяване, трябва да променим начина си на хранене – а нови изследвания показват, че както поведенческите интервенции, така и политиките могат да имат значителен ефект.
Хранителната среда
До 2050 г. се очаква повече от половината възрастни в света да бъдат със затлъстяване, ако сегашните тенденции продължат, според публикация в списание The Lancet от 2025 година. Ако се предприемат мерки сега, този ръст може да бъде спрян. Без незабавни и ефективни действия обаче, наднорменото тегло и затлъстяването ще продължат да нарастват глобално.
Но когато самата хранителна среда е част от проблема – и често е създадена с цел максимална печалба – какво може да се направи?
Франко Саси, изследовател в областта на общественото здраве в Imperial College London, казва, че макар хората да вярват, че контролират избора си, доказателствата сочат друго:
„Средата определя какво ще изберете, дори да мислите, че имате контрол.“
Това често води до избор на нездравословни храни.
Начинът, по който продуктите се рекламират и позиционират, също играе ключова роля. „Всичко в живота ни се влияе от това, което виждаме около себе си“, допълва той.
Изследванията последователно показват, че изборът на храна зависи силно от:
- средата
- достъпността
- цената
По-добри етикети
Проблемът е още по-сериозен, защото ултрапреработените храни са създадени така, че да бъдат максимално привлекателни, а според някои учени дори пристрастяващи. Това е въпреки нарастващите доказателства, че те са свързани с лошо здраве и дори по-ранна смърт.
Ясното обозначаване на това върху етикетите може да промени поведението на хората.
През 2016 г. Чили въвежда задължителни черни етикети за продукти с високо съдържание на:
- захар
- сол
- калории
Резултатът: 23.8% спад в покупките на висококалорични продукти.
Подобни мерки вече се прилагат и в страни от Централна Америка и повишават информираността на потребителите.
В Европа се използва системата Nutri-Score, въведена първо във Франция:
- от A (тъмнозелено – най-здравословно)
- до E (червено – най-нездравословно)
Тя помага на хората да правят по-информиран избор.
До момента около 1500 марки използват тази система, а натискът да стане задължителна в Европа нараства.
Изследвания показват, че:
- производителите намаляват захарта
- използват повече пълнозърнести съставки
- супермаркетите насърчават по-здравословни продукти
В резултат:
- продажбите на по-здравословни храни се увеличават
- продажбите на най-нездравословните намаляват
Промяна в поведението
Можем ли да правим по-добри избори, дори без големи системни промени?
Изследвания показват, че да.
Проучване от University College London установява, че индивидуалната подкрепа намалява консумацията на ултрапреработени храни.
Участниците получават:
- персонални консултации
- насоки къде да купуват по-здравословна храна
- планове за хранене
- съвети за готвене
След 6 месеца:
- 25% намаление на UPF
- загуба на тегло
- по-нисък BMI
- по-добро общо състояние
„Трябва не само да подобрим средата, но и да дадем на хората умения“, казва изследователят Самюъл Дикен.
Предизвикателства
- персонализираните програми са скъпи и трудни за прилагане
- здравословната храна често е по-скъпа
- няма едно универсално решение
„Трябва да комбинираме всички мерки, защото хранителната среда е много сложна“, казва Саси.
По-добрите етикети, образованието и промените в средата могат да помогнат на хората:
- да разпознават ултрапреработените храни
- да ограничават консумацията им
- да подобрят здравето си
В крайна сметка, когато разполагаме с ясна информация и подкрепа, правенето на по-здравословен избор става значително по-лесно.
