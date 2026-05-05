Етикетите на храната имат широкообхватно влияние върху нашето здраве

Етикетите на храните имат широкообхватно влияние върху нашето здраве

Нашата среда до голяма степен определя изборите, които правим относно храната. Данните показват, че за да насърчим хората да избират по-здравословно, са от ключово значение по-доброто етикетиране и образованието.

Влезте в обикновен супермаркет и бързо ще се сблъскате с изобилие от нездравословни, ултрапреработени продукти, на които често е трудно да устоите.

Живеем в епоха на изобилие, а средното тегло на населението в много страни продължава да нараства. Един от основните фактори за това е храненето, богато на ултрапреработени храни (UPF).

Все по-добре се разбира, че посланията върху опаковките сами по себе си влияят върху това какво купуваме и ядем. Малки промени в етикетите могат да доведат до изненадващи разлики в избора ни – но и по-доброто познаване на храненето може да ни помогне да вземаме по-добри решения.

Много водещи експерти дори твърдят, че хранителната среда – начинът, по който храната се произвежда, рекламира и продава – е „обезогенна“ (създава условия за напълняване) и подтиква хората към нездравословни избори. За да се справим с нарастващото затлъстяване, трябва да променим начина си на хранене – а нови изследвания показват, че както поведенческите интервенции, така и политиките могат да имат значителен ефект.

Хранителната среда

До 2050 г. се очаква повече от половината възрастни в света да бъдат със затлъстяване, ако сегашните тенденции продължат, според публикация в списание The Lancet от 2025 година. Ако се предприемат мерки сега, този ръст може да бъде спрян. Без незабавни и ефективни действия обаче, наднорменото тегло и затлъстяването ще продължат да нарастват глобално.

Но когато самата хранителна среда е част от проблема – и често е създадена с цел максимална печалба – какво може да се направи?

Франко Саси, изследовател в областта на общественото здраве в Imperial College London, казва, че макар хората да вярват, че контролират избора си, доказателствата сочат друго:
„Средата определя какво ще изберете, дори да мислите, че имате контрол.“

Това често води до избор на нездравословни храни.

Начинът, по който продуктите се рекламират и позиционират, също играе ключова роля. „Всичко в живота ни се влияе от това, което виждаме около себе си“, допълва той.

Изследванията последователно показват, че изборът на храна зависи силно от:

  • средата
  • достъпността
  • цената

По-добри етикети

Проблемът е още по-сериозен, защото ултрапреработените храни са създадени така, че да бъдат максимално привлекателни, а според някои учени дори пристрастяващи. Това е въпреки нарастващите доказателства, че те са свързани с лошо здраве и дори по-ранна смърт.

Ясното обозначаване на това върху етикетите може да промени поведението на хората.

През 2016 г. Чили въвежда задължителни черни етикети за продукти с високо съдържание на:

  • захар
  • сол
  • калории

Резултатът: 23.8% спад в покупките на висококалорични продукти.

Подобни мерки вече се прилагат и в страни от Централна Америка и повишават информираността на потребителите.

В Европа се използва системата Nutri-Score, въведена първо във Франция:

  • от A (тъмнозелено – най-здравословно)
  • до E (червено – най-нездравословно)

Тя помага на хората да правят по-информиран избор.

До момента около 1500 марки използват тази система, а натискът да стане задължителна в Европа нараства.

Изследвания показват, че:

  • производителите намаляват захарта
  • използват повече пълнозърнести съставки
  • супермаркетите насърчават по-здравословни продукти

В резултат:

  • продажбите на по-здравословни храни се увеличават
  • продажбите на най-нездравословните намаляват

Промяна в поведението

Можем ли да правим по-добри избори, дори без големи системни промени?

Изследвания показват, че да.

Проучване от University College London установява, че индивидуалната подкрепа намалява консумацията на ултрапреработени храни.

Участниците получават:

  • персонални консултации
  • насоки къде да купуват по-здравословна храна
  • планове за хранене
  • съвети за готвене

След 6 месеца:

  • 25% намаление на UPF
  • загуба на тегло
  • по-нисък BMI
  • по-добро общо състояние

„Трябва не само да подобрим средата, но и да дадем на хората умения“, казва изследователят Самюъл Дикен.

Предизвикателства

  • персонализираните програми са скъпи и трудни за прилагане
  • здравословната храна често е по-скъпа
  • няма едно универсално решение

„Трябва да комбинираме всички мерки, защото хранителната среда е много сложна“, казва Саси.

По-добрите етикети, образованието и промените в средата могат да помогнат на хората:

  • да разпознават ултрапреработените храни
  • да ограничават консумацията им
  • да подобрят здравето си

В крайна сметка, когато разполагаме с ясна информация и подкрепа, правенето на по-здравословен избор става значително по-лесно.

