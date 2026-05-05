Дългът на подсектор „Централно управление“ расте с 320.5 млн. евро до 33.47 млрд. евро

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на март 2026 г. възлиза на 33.47 млрд. евро, като бележи увеличение с 320.5 млн. евро спрямо края на февруари тази година, отбелязват от Министерството на финансите.

Посоченото увеличение се дължи основно на поетия нов дълг посредством емитираните държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар по реда на чл. 87, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, съгласно който може да се поема нов държавен дълг само за рефинансиране на дълга, поет до края на 2025 година.

В данните за дълга на подсектор „Централно управление“ към края на миналата година, както и за месеците януари, февруари и март 2026 г., в съответствие с публикацията на Евростат от 22 април 2026 г., като пасив (инструмент депозит) е включен неусвоеният остатък от средствата за увеличаване на капитала на „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД, които се съхраняват по сметки на Министерството на финансите и Министерството на енергетиката.

Вътрешните задължения са в размер на 8.17 млрд. евро, а външните – на 25.3 млрд. евро.

В структурата на дълга на подсектора за март вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от по 24.4% и 75.6 процента.

Съотношението „дълг на подсектор „Централно управление“/БВП“ възлиза на 26.7%, като бележи увеличение с 0.2 процентни пункта спрямо нивото му от февруари. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 6.5%, а на външния дълг – 20.2 на сто.

В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ по инструменти към края на март

основна част продължават да заемат ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 67.8%,

следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар – 17.8%, заемите – 8.9% и депозитите – 5.5 процента.

В лихвената структура на дълга на подсектора се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (99.8%), а при валутната – за основен относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро (96.1%), дългът в щатски долари е с дял от 3.9 на сто.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към края на март е в размер на 637.9 млн. евро. Вътрешните гаранции са 241.9 млн. евро, а външните – 396 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0.5 на сто.

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на март достига до 31.47 млрд. евро или 25.1% от БВП на страната. Вътрешните задължения са в размер на 6.09 млрд. евро, а външните – на 25.38 млрд. евро. Държавногарантираният дълг през март възлиза на 658.4 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0.5 на сто.