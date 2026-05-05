Васил Терзиев се надява София да не бъде наказвана по политически причини от новата власт

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че очаква институционално отношение към града от новата централна власт и да не се допуска политическо противопоставяне да влияе върху развитието на столицата. В интервю за БНТ той подчерта, че София не трябва да бъде „наказвана“ по политически причини, тъй като в нея живеят избиратели на всички партии.

Терзиев благодари на служебното правителство за партньорския подход и отбеляза, че са били разплатени близо 15 млн. евро по инфраструктурни проекти, което е помогнало да се намали напрежението по тях. По думите му, доброто взаимодействие между институциите е ключово за развитието на града.

Като един от основните нерешени проблеми кметът посочи достъпа до Витоша. И добави, че общината е подготвила визия и е изяснила отговорностите на институциите, но решението зависи от държавата – включително от Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и Министерския съвет. Според него при наличие на политическа воля проблемът може да бъде решен.

Кметът коментира и предстоящото домакинство на „Джиро д’Италия“, като изрази очакване събитието да донесе сериозен туристически интерес към София. На 8 май пред храм-паметника „Св. Александър Невск“и“ ще бъде открито велосело, а в периода 8 -10 май ще има шествия и концерти. Той предупреди за временни ограничения в движението и призова гражданите да следят навигационни приложения за актуална информация.

Терзиев уточни още, че основната част от разходите за събитието е поета от държавата, а общината отговаря за организацията и инфраструктурата. А за велосипедната инфраструктура той увери, че общината вече работи по-целенасочено за развитие и свързване на веломрежата в града.

