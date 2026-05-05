От „Прогресивна България“ обявиха при Йотова, че разходите на бюджета трябва да се преструктурират

Президентът Илияна Йотова започна консултациите с партиите в 52-рото Народно събрание, като планира да проведе разговорите с всички парламентарни групи в рамките на един ден, преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство.

Първата среща на държавния глава е с представители на „Прогресивна България“. Лидерът на партията Румен Радев не присъства, а вместо него в консултациите участват председателят на парламентарната група Петър Витанов, придружен от заместника му Владимир Николов и депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев.

По време на разговора с „Прогресивна България“ Йотова подчерта, че хората са гласували с очакване за стабилност. Тя отбелязва, че партията има възможност сама да състави правителство заради мнозинството си.

Държавният глава напомни, че страната все още няма редовен бюджет и отбеляза, че служебното правителство се е справило „донякъде“ със социалните проблеми, но не достатъчно. Тя поиска да разбере плановете на мнозинството по отношение на бюджета, приоритетите във външната политика, и по-конкретно как ще направи така, че България да има силен глас в Европейския съюз.

Петър Витанов заяви, че „Прогресивна България“ има намерение да сложи край на политическата криза. Той очерта като основни задачи пред парламента приемането на закони за овладяване на бързо растящите цени, както и пакет от мерки, които да „възстановят справедливостта“.

Като сериозен проблем Витанов посочи състоянието на публичните финанси, което определи като много тежко. В същото време подчерта, че във външната политика няма да има резки промени.

По финансовите теми се изказа основно Гълъб Донев (бел. ред. – бивш служебен премиер), който също изрази притеснение от състоянието на бюджета, макар да призна, че очаква допълнителна информация от финансовото министерство за отчетите. Той отбеляза, че бюджетният дефицит расте заради неправилно разпределени разходи и посочи, че една от основните цели на бъдещото управление ще бъде тяхното преструктуриране.

Донев допълни, че увеличаването на дефицита е свързано със социални и капиталови разходи. По думите му парламентът ще трябва да определи нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират плащанията на пенсии и заплати до края на годината.

Народният представител от „Прогресивна България“ продължи като разкритикува начина, по който се усвояват европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Той обяви за погрешен досегашния подход, при който получаването на парите бяха залог на провеждането на реформи. Донев смята, че тези средства са били предназначени основно за възстановяване на икономиката в периода след ковид, тоест, трябвало е да се използват за инвестиции. Той обяви, че новата власт ще търси варианти да предоговори и спаси каквото може от европейските пари.

В 11:30 ч. на „Дондуков“ 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 ч. президентът ще разговаря с „Демократична България“, а час по-късно – с „Продължаваме промяната“. Последната среща е насрочена за 16.00 ч. с представителите на най-малката парламентарна група в това Народно събрание – „Възраждане“.

След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите.

Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когото „Прогресивна България“ ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство.

Очаква се още в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство.

