Европа търси начини да задържи САЩ в НАТО

Европа търси начин да задържи САЩ в НАТО, но противоречията относно Иран задълбочават кризата

Представители на Европа търсят начини да убедят американския президент Доналд Тръмп да запази ангажимента на САЩ към НАТО, докато Вашингтон изтегля 5000 свои военнослужещи от Германия. Противоречията около войната в Иран разделиха евроатлантическите партньори и бъдещето на алианса остава несигурно.

Макар самото намаляване на контингента да не е изненада за съюзниците, начинът, по който бе обявено (без предварителни консултации), предизвика тревога в европейските столици. Допълнително напрежение внесе и връзката, която американски представители направиха, между решението и критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към действията на САЩ в конфликта с Иран.

Берлин изрази особено безпокойство и от отказа на Вашингтон да разположи далекобойни ракети Tomahawk на германска територия, което беше договорено при при предишната администрация. Според анализатори това се дължи и на изчерпване на част от американските запаси вследствие на военните действия в Близкия изток.

Разривът в отношенията започна с идеята на Тръмп за анексиране на Гренландия, територия на Дания, която също е член на НАТО, и продължи с коментарите му, че съюзниците не оказват достатъчна подкрепа във войната с Иран, а алиансът е един „хартиен тигър“.

Европейски дипломати предупреждават, че са възможни нови действия от Вашингтон преди срещата на върха на НАТО през юли в Анкара, особено ако конфликтът с Иран продължи, съобщава Ройтерс.

Междувременно различията вътре в Европа се задълбочават. Страни като Франция, Германия и Испания открито критикуват войната, докато други, особено в Източна Европа, се опасяват, че отслабването на съюза може да насърчи Русия към по-настъпателни действия.

НАТО вече обмисля и възможни бъдещи мисии в Близкия изток след края на конфликта, включително операции около Ормузкия проток. Няколко европейски държави са започнали подготовка, изпращайки кораби и логистична подкрепа в региона.

