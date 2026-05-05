Председателят на Меджлиса заяви, че истинската конфронтация със САЩ тепърва предстои

Ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Галибаф предупреди, че страната все още не е разгърнала пълния си потенциал във военния конфликт със Съединените щати, предаде БТА.

„Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали“, посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Х на персийски език.

По думите му действията на САЩ и техните съюзници са поставили под риск сигурността на корабоплаването и енергийните доставки в района. Той също така изрази мнение, че влиянието на западните сили в Близкия изток постепенно отслабва.