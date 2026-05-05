ДБ предупреди, че има риск темата за модела „Пеевски – Борисов“ да бъде изместена от дневния ред

„Демократична България“ се яви на консултации при президента Илияна Йотова в рамките на разговорите с парламентарно представените сили преди връчването на първия мандат за съставяне на кабинет. От формацията предупредиха, че има риск темата за модела „Пеевски – Борисов“ да бъде изместена от дневния ред.

Държавният глава подчерта, че за първи път от над 20 години България ще има абсолютно мнозинство в парламента, което носи както предимства, така и предизвикателства. Йотова акцентира върху необходимостта от диалог между управляващи и опозиция по ключови теми като борбата с корупцията, съдебната реформа и бюджета.

От своя страна Божидар Божанов заяви, че „Демократична България“ ще бъде конструктивна опозиция, но постави силен акцент върху демонтажа на модела „Пеевски – Борисов“. Той изрази притеснение, че тази тема започва да изчезва от публичния дневен ред след изборите и се заменя с по-общи формулировки.

Според него съществува риск от ново „прегрупиране“, познато от последните години, и изтъкна, че формацията ще следи внимателно за реални действия срещу този модел. Божанов допълни, че сред основните приоритети остава съдебната реформа, включително бърза смяна на Висшия съдебен съвет.

Атанас Атанасов също отчете рисковете от концентрацията на власт, като каза, че еднопартийното управление може да осигури стабилност, но изисква силен контрол. По думите му, „Демократична България“ ще следи действията на управляващите, но е необходим и по-широк институционален контрол.

Той посочи като първи тест за новото правителство избора на председател на ДАНС, който според него трябва да бъде прозрачен и да гарантира политическа неутралност на институцията. Атанасов подчерта и нуждата от прозрачност при промените в съдебната система и при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Ивайло Мирчев коментира темата за публичните финанси и разкритикува противоречивите сигнали от различни политически сили. Той отбеляза, че предложения за увеличаване на тавана на държавния дълг биха били лош сигнал към инвеститорите и кредитните агенции, особено на фона на вече високите нива на дълга.

Мирчев призова за успокояване на политическата среда и за обединение около конкретни мерки за стабилизиране на финансите. Според него не трябва да се повишават данъците, а автоматичните механизми за увеличение на заплатите в публичния сектор трябва да бъдат преразгледани. Той подчерта, че бюджетният дефицит трябва да бъде ограничен до 3%.

От „Демократична България“ увериха, че ще бъдат последователни в отстояването на тези политики и ще следят внимателно действията на бъдещото управление.

Консултациите при президента започнаха с „Прогресивна България“, след това продължиха с ГЕРБ-СДС, последваха ДПС. След „Демократична България“ предстоят разговори с „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Очаква се в четвъртък президентът да връчи първия мандат на победителя в изборите, а при готов състав на кабинет новото правителство може да положи клетва още в петък.