Катастрофа блокира бул. „Черни връх“ и предизвика километрично задръстване към „Драгалевци“

Катастрофа между тир и лек автомобил на бул. „Черни връх“ в София в посока от кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път към кв. Драгалевци доведе до сериозно задръстване.

Инцидентът причини почти пълно блокиране на движението, като колоната от автомобили се проточи на километри и колите на практика не се движат.

Ситуацията се усложнява и от предстоящия почивен ден, тъй като участъкът е една от ключовите изходни артерии на столицата към южните квартали и планината. Очаква се трафикът да остане силно затруднен, а шофьорите се съветват да търсят алтернативни маршрути.