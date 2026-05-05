РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

350 жандармеристи ще осигуряват реда на Giro d’Italia у нас

обиколка

Жандармеристи ще участват в подсигуряването на реда по време на колоездачната обиколка Giro d’Italia. Общо 350 служители на Дирекция „Жандармерия“ ще подпомагат колегите си от областните дирекции и Столичната полиция, през чиято територия ще преминат част от етапите на обиколката, съобщиха от МВР.

Тази година състезанието ще стартира в страната на три етапа, след което ще продължи на Апенините. В цялата 109-годишна история на Giro d’Italia само 16 пъти началото на състезанието е било давано извън пределите на Италия. За първи път, то ще започне от нашата страна.

Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден – 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река, Елена и ще финишира във Велико Търново.

За двата дни силите на реда от Бургас, Сливен и Велико Търново ще бъдат подпомогнати от 120 служители на ЗЖУ-Бургас и от още 80 от ЗЖУ-Русе и ЗЖУ-Плевен.

10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде в столицата. В помощ на силите на реда от ОДМВР-София ще са 50 служители на ЗЖУ-София, а на столичните полицаи ще помагат още 100 пак от ЗЖУ-София.

Живеещите в близост до трасето на състезанието, както и тези, които искат да го наблюдават отблизо, следва стриктно да изпълняват разпорежданията на силите на реда.

И през трите дни ще има спиране на движението на автомобили в участъците, през които ще премине състезанието. Нека гражданите, на които предстои пътуване, да се информират предварително от местните власти за създадената временна организация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.