350 жандармеристи ще осигуряват реда на Giro d’Italia у нас

Жандармеристи ще участват в подсигуряването на реда по време на колоездачната обиколка Giro d’Italia. Общо 350 служители на Дирекция „Жандармерия“ ще подпомагат колегите си от областните дирекции и Столичната полиция, през чиято територия ще преминат част от етапите на обиколката, съобщиха от МВР.

Тази година състезанието ще стартира в страната на три етапа, след което ще продължи на Апенините. В цялата 109-годишна история на Giro d’Italia само 16 пъти началото на състезанието е било давано извън пределите на Италия. За първи път, то ще започне от нашата страна.

Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден – 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река, Елена и ще финишира във Велико Търново.

За двата дни силите на реда от Бургас, Сливен и Велико Търново ще бъдат подпомогнати от 120 служители на ЗЖУ-Бургас и от още 80 от ЗЖУ-Русе и ЗЖУ-Плевен.

10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде в столицата. В помощ на силите на реда от ОДМВР-София ще са 50 служители на ЗЖУ-София, а на столичните полицаи ще помагат още 100 пак от ЗЖУ-София.

Живеещите в близост до трасето на състезанието, както и тези, които искат да го наблюдават отблизо, следва стриктно да изпълняват разпорежданията на силите на реда.

И през трите дни ще има спиране на движението на автомобили в участъците, през които ще премине състезанието. Нека гражданите, на които предстои пътуване, да се информират предварително от местните власти за създадената временна организация.