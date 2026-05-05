Консултативният съвет обсъди ефектите от намаляването на капитала на ББР

Консултативният съвет към Българската банка за развитие разгледа на свое заседание възможните последици за институцията във връзка с решение на Министерски съвет №309 от 22 април 2026 г. за намаляване размера на капитала на банката. Работодателите, синдикатите и сдружението на общините изразиха загриженост относно стабилността, предвидимостта и доверието в институционалната рамка, в която оперира банката. 

Консултативният съвет към ББР е постоянно действащ орган, който обединява национално представителните работодателски организации, двата национални синдиката и Националното сдружение на общините в Република България. Съветът осъществява обществен контрол върху дейността на банката и осигурява прозрачност и публичност на програмите и инициативите. 

Съгласно европейската и национална нормативна уредба,

подобно решение изисква предварително разрешение от Българската народна банка и Европейската централна банка

и изпълнение на законови изисквания. Комплексната процедура отнема месеци, като задължителен елемент е и съгласието на кредитори на Българската банка за развитие. Тя работи с доверието на финансиращи институции и клиенти, и капиталовата й политика следва да бъде последователна, предвидима и постоянна във времето, за да гарантира устойчивост, стабилност, надеждност и способност на институцията да управлява рискове в дългосрочен хоризонт.

В тази връзка, участниците се съгласиха, че решения от подобен мащаб следва да бъдат разглеждани в стратегически контекст и изискват допълнителна информация и  оценка на потенциалните ефекти.

Българската банка за развитие е кредитна институция, 100% собственост на българската държава.

Българската банка за развитие ББР

Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка и е сред банките с най-висок кредитен рейтинг в страната. 

Българската банка за развитие е първата и единствена финансова институция в страната, акредитирана от Европейската комисия да управлява бюджетни средства по програма InvestEU. Това дава възможност за предлагане на нови продукти с гаранция от ЕС и облекчени условия за финансиране на малкия и средния бизнес. 

С новата си стратегия ББР допринася за икономическия растеж и устойчивите инвестиции в подкрепа на малкия и средния бизнес, на публичния сектор и в изпълнение на националните политики.

Групата на ББР включва Националния гаранционен фонд, ББР Микрофинансиране, ББР Лизинг и Фонда за капиталови инвестиции.

