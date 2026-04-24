Финансовият министър Георги Клисурски обясни за намаляването на капитала на ББР

Намаляването на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 1,4 млрд. евро няма да навреди на капиталовата адекватност на кредитната институция, увери служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му първо БНБ, съответно ЕЦБ, трябва да потвърдят решението, а след това – чисто практически парите от една сметка ще се прехвърлят към друга:

„Аз съм сигурен, че БНБ и ЕЦБ ще са съгласни за намаляването на капитала на ББР и съответно ще го одобрят“, подчерта той.

68% от средствата, достъпни за общините в условията на удължителен закон, вече са при общините, съобщи служебният министър на финансите. Това са данните към 22 април, а общият ресурс е 460 млн. евро. 80 млн. евро предстои да бъдат изплатени през ББР.

Служебният кабинет е разплатил два пъти повече средства в много повече общини за периода на управлението си спрямо периода от началото на годината до оставката на кабинета „Желязков“, коментира Клисурски.

Клисурски даде пресконференция заедно с министъра на регионалното развитие Николай Найденов. Двете министерства заедно са подобрили и ускорили значително процесите по разплащането на парите по Инвестиционната програма, увери Найденов.