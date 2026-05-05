БАБХ спря над 500 тона негодни храни за 2 месеца

Само в рамките на два месеца над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца са били спрени да навлязат на нашенския пазар от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За този период е имало 24 000 проверки в страната. Задържани са били и няколко десетки тона забранени торове и препарати за растителна защита. От Агенцията отчитат, че успехът им се дължи на кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга.

Установените нарушения са свързани с незаконно клане, нерегламентирано производство и търговия с месни и млечни продукти, продажба без регистрация, включително онлайн, лоша хигиена в магазини и заведения, „топли точки“ за приготвяне на храни в обекти без разрешение, преопаковане и съхранение при неподходящи условия .

От февруари до април от БАБХ са затворили 75 обекта – кланици, месопреработвателни предприятия, магазини и заведения за хранене. В 24 обекта дейността е спряна частично до отстраняване на нарушенията.

В резултат на контрола до потребителите не са достигнали 220 тона месо и месни продукти, 159 тона мляко и млечни продукти, над 116 тона неживотински храни, както и повече от 5 000 литра течни храни.

Най-много са проверките в София – 3443. Лидер по нарушения е Хасково, като са иззети над 227 тона месо, мляко, месни и млечни продукти и повече от 37 тона неживотински храни. Над 60 тона негодно месо и месни продукти са унищожени в област Велико Търново. Само в затворената незаконна кланица в Дебелец бяха открити 20 тона охладено и замразено месо от едър и дребен рогат добитък без идентификация и придружаващи документи.

В две хладилни камери бяха намерени още замразени говеда. Общо около 35 тона – или развалено месо, или без документи, бяха насочени за унищожаване от кланица в пловдивското село Радиново, като предприятието беше затворено.

При граничния контрол на първо място е ГКПП „Капитан Андреево“, като там са спрени над 4.5 тона храни без документи. Отделно от това само при една от акциите в Турция са върнати четири тира с близо 1 300 000 яйца заради несъответствия в документите.

През последните два месеца най-голямото количество забранени, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита и торове беше открито в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим – повече от 19 тона и над 28 000 литра.

Отделно от това инспекторите на БАБХ работиха за ликвидиране на огнища на антракс, бруцелоза и шарка в различни точки на страната.