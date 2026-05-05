Акция „почерпен“ – хванаха шофьори с над 3 промила алкохол

Само за ден полицията залови двама шофьори с над 3 промила алкохол в кръвта. При първия случай – в понеделник (4 май) сутринта мъж е арестуван, защото е карал в нетрезво състояние камион в Русенско, а няколко часа по-късно жена е задържана да шофира по пътя Троян – Ловеч с 3.54 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Мъжът, който е на 47 години, е бил тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел над 3 промила. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване. Той е задържан и конвоиран до лечебно заведение в Русе, където е дал биологични проби за анализ. За нарушението е съставен акт. По случая е образувано бързо производство.

Жената на 33 години е била спряна за полицейска проверка при управление на лек автомобил, като тя е пътувала от Троян към Ловеч. Дрегерът показал 3.54 промила. Жената е дала кръвна проба за анализ и е задържана за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.

При отделен случай в Луковит автопатрул е спрял за проверка лек автомобил без регистрационни табели. Водачът на превозното средство, 25-годишен неправоспособен местен жител, е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 2.47 промила. Той също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.