Руски олигарси съдят Белгия заради блокирани активи в „Юроклиър“

Руски олигарси са завели девет иска срещу Белгия заради блокирани активи в депозитара „Юроклиър“, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Исковете са подадени по арбитражна процедура и са свързани със запорираното руско имущество в страната в рамките на санкциите на Европейския съюз срещу Русия заради войната в Украйна.

Ищците се позовават на двустранни договори за защита на инвестициите – между Белгийско-люксембургския икономически съюз и СССР от 1989 година, както и с Казахстан от 1998 година. Белгийското министерство на финансите е потвърдило, че процедурата е започнала.

По данни на медиите в Белгия са блокирани руски активи за около 258 млрд. евро. Част от тях – близо 193 млрд. евро – принадлежат на Руската централна банка, а останалите са на инвеститори, които не са пряко обхванати от санкциите. Досега около 200 жалби срещу мерките са били отхвърлени от Държавния съвет на Белгия, който изпълнява функции, сходни с върховен административен съд.

Темата за използването на тези средства остава спорна. Европейската комисия предложи част от активите в „Юроклиър“ да бъдат използвани като заем за Украйна, но Белгия се противопостави на идеята. В крайна сметка държавите от ЕС се договориха за алтернативен механизъм чрез общ дълг, одобрен от Съвета на Европейския съюз.

