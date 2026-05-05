ЕС препоръчва на държавите членки да не използват Huawei и ZTE – удар за Словакия

Европейската комисия препоръча на държавите членки да изключат оборудването на Huawei и ZTE от своите телекомуникационни мрежи. Тази стъпка е свързана с нови правила на ЕС за киберсигурност. Целта е да се засили защитата на критичните комуникационни системи срещу потенциални заплахи за сигурността.

Какво означава това за плановете на Словакия за 5G и широколентов интернет

Националната стратегия на Словакия е насочена към разширяване на широколентовия достъп, свързаността в селските райони и развитието на 5G инфраструктурата. Ограниченията върху доставчиците съгласно правилата на ЕС могат да принудят словашките телекомуникационни оператори да заменят компоненти на Huawei или ZTE, което ще повлияе на сроковете за внедряване и разходите. Тази промяна ще добави допълнителни предизвикателства пред изпълнението на целите на ЕС за „Цифровото десетилетие“, на фона на съществуващите инфраструктурни и кадрови дефицити.

Политически и индустриални реакции на директивата на ЕС

Китай определи предложените от ЕС мерки за киберсигурност като дискриминационни и заплаши с ответни действия, ако бъдат приложени. Европейските телекомуникационни компании може да се наложи да преразгледат стратегиите си за доставки, като балансират между спазването на регулациите и оперативната непрекъснатост. Политическият дебат отразява по-широки геополитически и търговски съображения в технологичния сектор.