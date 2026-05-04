Това лято София ще има още 3 км метро и 3 нови метростанции в „Подуяне“, съобщи Васил Терзиев

Това лято София ще има още 3 километра метро и 3 нови метростанции в „Подуяне“ – „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Тези имена са част от живота на района. Но по-важното е какво ще се промени за хората. Над 45 000 души ще се придвижват по-бързо всеки ден. От „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ до НДК – за около 12 минути.

Това каза кметът на София Васил Терзиев, който направи инспекция на участъка от трите метростанции с влак заедно с изпълнителния директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, министъра на транспорта Корман Исмаилов, председателя на общинския съвет Цветомир Петров.

Метрото е ключова инфраструктура за модерния град. То осигурява бързо и предвидимо придвижване и прави София по-достъпна и по-свързана. За хиляди хора това означава повече време за тях самите – по-малко време в задръствания и по-бърз достъп до работа, образование и услуги. Това е инфраструктура, която има пряк ефект върху ежедневието на хората, посочи столичният кмет.

Строителството на участъкът от кв. “Хаджи Димитър“ до „Левски“ продължи четири години, като началото бе на 21 март 2022 г. Трите нови метростанции, които са свързани със знакови за района места, носят съответните имена: „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ (на едноименното кръстовище) и „Ген. Владимир Вазов“.

С разширението на метрото с още 3 км се осигурява по-бърза и удобна връзка за кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ с центъра и западните райони – „Овча купел“ и „Горна баня“.

Пътниците ще имат връзки с другите лъчи на метрото: на Орлов мост с линия 1, 4, а на НДК с линия 2. Хиляди софиянци и гости на града ще имат по-бърз достъп до летището и централна жп и автогара.

Паралелно с разширението на метрото ще бъде открит и буферен паркинг на станция „Ген. Владимир Вазов“ за 100 автомобила. Подготвя се и строителството на друг по-голям паркинг до станция „Витиня“ за около 400 места. За него предстои ЦГМ да обяви процедура за избор на изпълнител.

Около 100 нови работни места се предвижда да бъдат открити с пускането в експлоатация на отсечката. Участъкът се финансира от Плана за възстановяване и устойчивост в размер на около 284 млн. лева.

Разширението в район „Подуяне“ е част от 10-те станции, които се изграждат заедно с още 6 станции в „Слатина“ и една в „Обеля“. В „Слатина“ продължава работата но тунелопробивната машина. След пускането и на трите участъка метрото ще достигне 61 км дължина и 57 метростанции, а броят на пътуващите се очаква да нарасне до 650 хиляди души дневно – близо 50% от целия пътникопоток в столицата.

В различен етап на подготовка са нови разширения: в „Люлин” до „Околовръстното шосе“ с 2 км трасе и 2 станции, към „Студентски град“ с 5 нови станции и разширение с 3 към долна лифтова станция на „Симеоновския лифт“.