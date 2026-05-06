Двадесет години по-късно: „Арсенал“ ще играе на финал в Шампионска лига

2026 г. Арсенал е на финал в Шампионска лига

На 5 март беше определен първият финалист на настоящия сезон на Шампионската лига. Това е лондонският „Арсенал“, който само веднъж преди това – през 2006 г., беше стигнал до финалния мач и след това пропусна шанса си да спечели най-престижния трофей в Европа. На полуфиналите през този сезон те победиха „Атлетико“ – Мадрид. След равенство 1:1 като гост, те спечелиха с 1:0 у дома.

А лондонският стадион „Емирейтс“ бе огласен от радостта на феновете.

„Арсенал“, непобеден в настоящия европейски сезон и допуснал само шест гола в 14 мача, стана първият си финалист в Шампионската лига.

За старши треньора Микел Артета, решаващият мач от турнира, който ще се проведе в Будапеща на 30 май, е шанс да спечели първия си наистина престижен трофей от шест години и половина начело (той е печелил два пъти ФА Къп и Къмюнити Шийлд). 

Доста вероятно е отборът да е спечелил английската Висша лига дотогава (те са фаворити в надпреварата с „Манчестър Сити“).

Допълнително значение за пробива на „Арсенал“ дава фактът, че те никога не са печелили най-високото европейско състезание. Те стигнаха само до един финал преди две десетилетия, преди да се преместят от „Хайбъри“ на стадион „Емирейтс“. И обстоятелствата, между другото, бяха подобни. Пътят на „Арсенал“ към титлата през 2006 г. бе неоспорим. Те не загубиха нито един мач в състезанието, допускайки дори по-малко голове от настоящия си отбор (два в 12 мача), а в плейофите са запазили шест чисти мрежи. Но не успяха да победят „Барселона“ и трофеят им се изплъзна.

Този път съперникът на английския отбор ще бъде поне толкова силен: или настоящият шампион ПСЖ, или „Байерн“ – Мюнхен (резултатът след първия мач е 5-4 в полза на парижани). Те ще завършат полуфиналния си сблъсък в сряда, 6 май.

ФК „Арсенал“ (Arsenal F.C.), с прозвище „артилеристите“, „топчиите“, е основан през 1886 година. Играе домакинските си срещи на „Емирейтс Стейдиъм“. Клубът участва във Висшата лига на Англия и е един от трите най-успешни отбори в историята на английския футбол. „Арсенал“ е спечелил 13 пъти шампионската титла на Англия и рекордните 14 пъти Купата на Англия (FA Cup). През 2006 година става първият отбор от Лондон, класирал се за финал на Шампионската лига. „Арсенал“ е единственият английски отбор, който е изиграл цял сезон (2003-2004 г.) без загуба във Висшата лига, а след това продължава серията си до 49 поредни мача без загуба, като в този период отборът бива наричан „Непобедимите“.

„Арсенал“ има дългогодишно съперничество с „Тотнъм“ и „Челси“, а срещите между артилеристите и шпорите („Тотнъм“) са известни като „Дербито на Северен Лондон“.

