Николай Денков: Новото мнозинство още не е почнало работа, а вече се чува за отцепници  (част 2)

Ще развием „Продължаваме промяната“ по места, с приоритетни теми и експертизи по тях, обяви Николай Денков

Има среди в демократичната общност, за които е важна не изборната победа, а съществуването като малка, но гласовита опозиция. Това не може да бъде причина за влизане в политиката. Никой от „Продължаваме промяната“ не е споделял и не споделя такава визия.

„Прогресивна България“ създаде нереалистични очаквания, като връщане на лева, арести по списъка „Магнитски“. Неизпълнението им бързо ще доведе до разочарование сред избирателите, което пък ще предизвика нова гражданска апатия.

Еднополюсните управления носят много рискове. Само допреди година кабинетът „Желязков“ изглеждаше непоклатим, с хоризонт от 4 години. Това е поучително и за предстоящото редовно правителство. Без баланси пълен мандат трудно се изкарва. И отговорността не може да се размие.

Ако новото правителство действа като предишното редовно, хората ще излязат на улицата само след месец-два. Не очаквам това, Радев е опитен политик и се надявам да работи по-добре от тандема Борисов-Пеевски. Въпросът е дали има свобода и доколко е монолитна групата му в парламента. Вече се носят слухове за отцепници в парламентарната група на „Прогресивна България“. Има неща, които не се виждат, но се случват.

Предизборната кампания на „Прогресивна България“ беше най-богато финансираната, откакто аз съм в политиката. В нея са забелязани координирани действия на ПБ, Новото начало и ИТН.

Ще развием „Продължаваме промяната“ по места, с приоритетни теми и експертизи по тях. Няма да влизаме в никакви преговори за легитимация на новото управление.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ акад. Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната група на партията.

Съществува ли още в демократичната общност рефренът „да бъдем малка, но ярка опозиция“?

Има ли вероятност „Прогресивна България“ да изпълни основните си предизборни обещания?

Възможно ли е гравитацията на центровете около новата и доскорошните власти да засмучат малките парламентарни субекти ПП и ДБ?

Монолитно ли е парламентарното мнозинство на Румен Радев?

Николай Денков: На демократичната общност е нужен изборен резултат от 25-30%, за да постигне целите си (част 1)
