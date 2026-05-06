РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Френската опозиция критикува назначаването на Еманюел Мулен за шеф на банката на Франция

Френската опозиция критикува решението на президента Еманюел Макрон да номинира бившия генерален секретар на президентската администрация Еманюел Мулен за ръководител на Банката на Франция, съобщава Politico.

Жан-Филип Танги, член на Националното събрание (долната камара на парламента) от дясното крило на партията „Национален сбор“, чиито думи вестникът цитира, заяви, че Мулен „негодник за нищо“ и трябва да подаде оставка от държавна служба.

Както отбеляза вестникът, левичари също се обявиха срещу плановете на президента. Според тях Мулен, като ръководител на Централната банка, няма да може да действа самостоятелно поради тесните си връзки както с предишното, така и с настоящото френско правителство.

На 9 февруари вестник „La Tribune“ съобщи, че управителят на Банката на Франция

Франсоа Вилерой дьо Гало ще подаде оставка предсрочно на 1 юни 2026 година

и ще се пенсионира.

Управителят на Банката на Франция се назначава от президента на републиката след консултации с финансовите комисии на двете камари на парламента. Тази позиция включва и място в Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Мулен ще бъде назначен след одобрение от законодателите във Франция,

но депутатите може да се противопоставят той да поеме независимата централна банка. Парламентът може да блокира избора на президента, ако три пети от гласовете в двете му финансови комисии са против кандидата.

Еманюел Пиер Рене Мулен (роден на 22 октомври 1968 г.) е френски държавен служител, който заема поста генерален секретар на президентството при Еманюел Макрон от 2025 година. От януари до септември 2024 г. той е началник на кабинета на премиера Габриел Атал. От 2020 г. до 2024 г. е генерален директор на Министерството на финансите. От 2017 г. до 2020 г. той е началник на кабинета на министъра на финансите Брюно льо Мер.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.