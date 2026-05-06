Френската опозиция критикува назначаването на Еманюел Мулен за шеф на банката на Франция

Френската опозиция критикува решението на президента Еманюел Макрон да номинира бившия генерален секретар на президентската администрация Еманюел Мулен за ръководител на Банката на Франция, съобщава Politico.

Жан-Филип Танги, член на Националното събрание (долната камара на парламента) от дясното крило на партията „Национален сбор“, чиито думи вестникът цитира, заяви, че Мулен „негодник за нищо“ и трябва да подаде оставка от държавна служба.

Както отбеляза вестникът, левичари също се обявиха срещу плановете на президента. Според тях Мулен, като ръководител на Централната банка, няма да може да действа самостоятелно поради тесните си връзки както с предишното, така и с настоящото френско правителство.

На 9 февруари вестник „La Tribune“ съобщи, че управителят на Банката на Франция

Франсоа Вилерой дьо Гало ще подаде оставка предсрочно на 1 юни 2026 година

и ще се пенсионира.

Управителят на Банката на Франция се назначава от президента на републиката след консултации с финансовите комисии на двете камари на парламента. Тази позиция включва и място в Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Мулен ще бъде назначен след одобрение от законодателите във Франция,

но депутатите може да се противопоставят той да поеме независимата централна банка. Парламентът може да блокира избора на президента, ако три пети от гласовете в двете му финансови комисии са против кандидата.

Еманюел Пиер Рене Мулен (роден на 22 октомври 1968 г.) е френски държавен служител, който заема поста генерален секретар на президентството при Еманюел Макрон от 2025 година. От януари до септември 2024 г. той е началник на кабинета на премиера Габриел Атал. От 2020 г. до 2024 г. е генерален директор на Министерството на финансите. От 2017 г. до 2020 г. той е началник на кабинета на министъра на финансите Брюно льо Мер.