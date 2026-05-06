От „Да, България“ заявиха, че няма да подкрепят правителството, но ще следят за демонтаж на модела

От „Да, България“ заявиха, че няма да подкрепят правителството, но ще следят дали то изпълнява мандата за демонтаж на досегашния модел на управление, предаде БТА.

Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подчертаха, че като опозиция формацията ще бъде конструктивна, но и критична, ако има отклонение от очакванията на гражданите.

Мирчев посочи, че е рано за конкретни оценки, преди да бъде представен съставът на кабинета, но изтъкна, че новото управление носи огромна отговорност. По думите му, формацията ще реагира остро, ако се направи опит да бъде запазен досегашният модел.

Изказването идва след проведените консултации при президента Илияна Йотова, след които държавният глава обяви, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на 7 май.