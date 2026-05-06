Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година

Близо 12% от работещите българи са изложени на риск от бедност – втори най-висок дял в ЕС, Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година

Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година, като поставя специален акцент върху децата и възрастните хора в Европейския съюз, предаде БТА.

Комисията очаква чрез предложените мерки броят на хората, застрашени от бедност, да бъде намален с поне 15 милиона до 2030 година. Данните показват, че в момента един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност.

Според анализа 52% от гражданите на ЕС определят поскъпването на живота като най-голямото си притеснение. Същевременно 40% изпитват трудности с осигуряването на жилище, а около един милион души са бездомни. От 2013 година насам цените на жилищата в съюза са нараснали с около 60%.

Разликите се открояват и на пазара на труда – заетостта сред трудоспособните е около 77%, докато при хората с увреждания тя е едва 55%. В ЕС живеят около 90 милиона души с увреждания, като всеки трети от тях е изложен на риск от бедност.

Като част от стратегията Европейската комисия призовава държавите членки да създадат повече качествени работни места с достойно заплащане, да осигурят адекватни пенсии и да засилят подкрепата за бедните деца чрез достъп до образование и грижи. Предвижда се и по-активна подкрепа за родителите, за да могат да намерят устойчива заетост.

