Весела Лечева получи пълномощно от Стефка Костадинова, с което да управлява БОК

Весела Лечева, която на 19 март 2025 г. бе избрана за председател на Българския олимпийски комитет, съобщи в профила си във „Фейсбук“, че днес е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Двете провели кратка работна среща тази сутрин. След като в законоустановения срок бъдат издадени съдебните определения, председателят Весела Лечева и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.

Новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на Международния олимпийски комитет, който днес и утре провежда заседание в Лозана, съобщава БНР.

Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 година Общо събрание на Българския олимпийски комитет, са оттеглени.