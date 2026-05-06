ЕБВР ще увеличи дела си в Sarytogan Graphite Limited, която проучва критични суровини, до 18.4%

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава да подкрепя проучването, разработването, производството и преработката на критични суровини (CRM) в Казахстан. Тя прави последваща инвестиция в капитала от 1.4 милиона австралийски долара в Sarytogan Graphite Limited, компания, листвана на Австралийската фондова борса, която разработва едно от най-големите известни находища на висококачествен графит в света.

Инвестицията ще увеличи дела на ЕБВР до 18.4%, запазвайки позицията си на значителен миноритарен акционер.

Sarytogan ще използва приходите за завършване на окончателно проучване за осъществимост и за финансиране на свързани с проекта дейности по развитие, като например екологични дейности и продуктов маркетинг.

Графитът е признат за CRM минерал и има широк спектър от приложения,

включително в батерии за електрически превозни средства, електроенергийната промишленост и металургията.

ЕБВР е инвестирала почти 12.6 милиарда щатски долара (10.8 милиарда евро) в Казахстан чрез 352 проекта, което прави страната най-големият и най-дългогодишен получател на инвестиции от ЕБВР в Централна Азия.

