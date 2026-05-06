Липсата на редовен бюджет е причината да няма парад за Гергьовден

Традиционният военен парад за 6 май няма да се състои тази година поради финансови причини. „Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена“, коментира пред обществената телевизия служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. На 6 май България отбелязва Деня на храбростта и празника на Българската армия.

Над столицата единствено прелетяха военни самолети и хеликоптери – за първи път новите американски изтребители F-16 Block 70, а така също вертолети „Кугър“ и Ми-17, транспортните самолети „Спартан“, щурмовите Су-25, както и съветските изтребители Миг-29.

Имаше и тържествена проверка на представителните военни роти, които бяха поздравени от президента Илиана Йотова, след което бе отслужен традиционният водосвет от патриарх Даниил пред бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.

След освещаването се проведе тържествен марш на представителните роти на площад „Александър Невски“. Той беше наблюдаван на живо от президента Илияна Йотова, служебния премиер Андрей Гюров, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министъра и началника на отбраната и други официални лица.