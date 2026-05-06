Очакванията на обществото към Българската армия са големи, подчерта Илияна Йотова

„Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.“ Това каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

„Конфликтите са навсякъде около нас, но ние знаем, че с дързост, чест и достойнство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Ние знаем, че с вашата подготовка, вашите амбиция, родолюбие и високо чувство за дълг изпълнявате трудни решения, преодолявате всички трудности. Вярваме, защото ние, българският народ, обичаме своята армия, ценим я, а с вашите действия показвате, че сте желан и достоен партньор на всички, с които сме заедно в съюзите“, допълни държавният глава.

По думите ѝ, славните страници на българската история се четат през светлите образи и дела на хиляди български военачалници, офицери, войници.

„Днес вие сте огледалото, в което се оглежда високият български дух, самочувствието ни, любовта към България, носите вашата служба с чест и достойнство и сте там винаги, където е най-трудно“, каза Йотова пред военнослужещите.

Йотова похвали служебния кабинет и най-вече финансовия министър

По-рано пред обществената телевизия президентът Илияна Йотова похвали работата на служебното правителство на Андрей Гюров. Тя специално наблегна на доброто представяне на финансовия министър Георги Клисурски.

Тя заяви, че кабинетът „Гюров“ до голяма степен е изпълнил най-важната си задача – да осигури нормален изборен процес и да се „справи в немалка степен със схемите с купуваните гласове“.

„Бих искала да поздравя и финансовия министър, защото му беше изключително трудно. Да работите в условия без бюджет, защото това на практика е без бюджет и да се опитате все пак да не фалират цели системи – наистина за това се изисква сериозен професионализъм и много мислене, мислене и към социалната страна на въпроса. Аз бих искала и да бяха направени малко повече неща за хората с най-ниските доходи, за да могат да понесат цената на това, което се случва в България в момента“, заяви Йотова.