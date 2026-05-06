Имаме рекорден за последните 20 години бюджетен дефицит, призна Иван Ангелов от „Прогресивна България“

Иван Ангелов

Към 31 март, това, което имаме като информация, е рекордно висок бюджетен дефицит, рекорден за последните 20 години. Това неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред смело.“ Това призна пред журналисти заместник-председателят на 52-рото Народно събрание от „Прогресивна България“ Иван Ангелов, цитиран от БНР.

Той обаче бе категоричен, че от парламентарната му група са готови – имат план, имат информация и ще предприемат всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси.

Ангелов увери, че в максимално бърз и оперативен порядък от ПБ ще се опитат да се справят с галопиращите цени, защото това е един голям проблем за целия български народ и всеки го усеща.

По повод днешния празник 6 май Иван Ангелов обяви, че държавата ще застане зад модернизацията на Българската армия. Освен това добави, че от ПБ ще положат усилия за реформиране на съдебната система с попълване на квотата на парламента във Висшия съдебен съвет и с избора на нов главен прокурор.

Утре, в президентството се очаква да бъде представен съставът на новото правителство, след което очакванията са в петък той да бъде гласуван от парламента.

