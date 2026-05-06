Денят по диагонал – 6 май 2026 г.

Липсата на редовен бюджет е причината да няма парад за Гергьовден
Традиционният военен парад за 6 май не се състоя тази година поради финансови причини. „Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена“, коментира служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.
Над столицата единствено прелетяха военни самолети и хеликоптери – за първи път новите американски изтребители F-16 Block 70, а така също вертолети „Кугър“ и Ми-17, транспортните самолети „Спартан“, щурмовите Су-25, както и съветските изтребители Миг-29.
Николай Денков: Новото мнозинство още не е почнало работа, а вече се чува за отцепници (част 2)
Ще развием „Продължаваме промяната“ по места, с приоритетни теми и експертизи по тях, обяви Николай Денков
Има среди в демократичната общност, за които е важна не изборната победа, а съществуването като малка, но гласовита опозиция. Това не може да бъде причина за влизане в политиката. Никой от „Продължаваме промяната“ не е споделял и не споделя такава визия.
Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година, като поставя специален акцент върху децата и възрастните хора в Европейския съюз.
Комисията очаква чрез предложените мерки броят на хората, застрашени от бедност, да бъде намален с поне 15 милиона до 2030 година. Данните показват, че в момента един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност.
От „Да, България“ заявиха, че няма да подкрепят правителството, но ще следят дали то изпълнява мандата за демонтаж на досегашния модел на управление.
Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подчертаха, че като опозиция формацията ще бъде конструктивна, но и критична, ако има отклонение от очакванията на гражданите.
Американски висши представители от Белия дом смятат, че са близо до подписване на меморандум за разбирателство с Иран.
Неговата цел е да се стигне до прекратяване на войната, като той послужи и за основа на по-задълбочени преговори по ядрената програма на Иран.
Печалбата на BMW спадна с 25% след слаби продажби в Китай и вносните митата на САЩ
Германският автомобилен производител BMW отчете рязък спад в печалбата си за първото тримесечие. Анализаторите отдават спада на засилената конкуренция в Китай, тарифния натиск от САЩ и продължаващия конфликт в Близкия изток.
Според публикувания доклад, печалбата преди данъци е спаднала с 25% до 2,3 милиарда евро. Общите приходи на групата са били 31 милиарда евро, което е свиване с 8,1 на сто.