В Ново село, в РСМ, българска делегация почете паметта на над 70 военнослужещи, загинали в две войни

В Деня на храбростта и на празника на Българската армия – 6 май – във военния мемориал в Ново село, Струмишко, в Република Северна Македония, българска делегация почете паметта на погребаните там над 70 военнослужещи, родом от всички области на България, загинали в Междусъюзническата война и през Първата световна война.

На заупокойната молитва и ритуала, организиран за 20 пореден път от посолството ни в Скопие, съвместно с Министерството на отбраната и фондация „Българска памет“, присъства делегация, водена от Людмил Михайлов – директор на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ и от заместник-командира на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев.

Да се поклонят пред подвига на героите в Ново село, дойдоха много представители на българската общност в РСМ и над 200 ученици от Благоевградска област.

От името на министъра на отбраната приветствено слово произнесе директорът на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ Людмил Михайлов. Той припомни, че „след края на Първата световна война, това свято за нас място, където лежат тленните останки на над 70 български военнослужещи, остава извън пределите на Родината, но не и извън пределите на българската памет.

Нека не забравяме, че тук, сред тишината на историята, почиват нашите герои и съдбата им е късче от превратната българска история. Тяхната саможертва би трябвало винаги да ни напомня не само за войната като обществено явление, но и за силата на духа, за честта и любовта към Родината“.

Воински почести в знак на преклонение пред загиналите български воини отдадоха военнослужещи от Националната гвардейска част и офицери и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.