Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини

Гвардейците са комай единствената армейска част

На 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, от 10.00 часа на площад „Св. Александър Невски” в София държавният глава и върховен главнокомандващ Илияна Йотова ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини, съобщиха от президентската пресслужба. 

Държавният глава ще приеме почетния караул и ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. 

По-късно държавният глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. 

В 12.00 часа Илияна Йотова и младите гвардейци ще проследят тържествената смяна на караула пред сградата на „Дондуков“ 2. 

В 12.30 часа на церемония в Гербовата зала своите клетвени обещания ще връчат на държавния глава пет ученически отряда – от градовете Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера и Враца, и един студентски отряд от Бургас. Президентът Йотова ще отличи с дипломи доброволци, които подкрепят дейността на младите гвардейци. 

В 13.30 часа на площад „Княз Александър I“ ще започне първият Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание. Държавният глава ще отправи приветствие към младежите. Събитието се провежда под патронажа на Илияна Йотова.

