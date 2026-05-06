По повод 150 години Априлско въстание в София се проведе първият Национален преглед на гвардейските отряди

В София се проведе първият Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди. Поводът бе 150 години от Априлското въстание. Събитието се състоя на столичния площад „Княз Александър I“, под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. В словото си държавният глава коментира символиката на гвардейската униформа. „Пазете честта на униформите, които сте облекли днес. В тях има много символика, много славна история и не по-малко славно бъдеще. Вгледайте се в гайтаните, в калпаците с перата, спомнете си за българските четници и юнаци, които направиха българската общонародна революция“, отбеляза Йотова, цитирана от БТА.

Служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов поздрави присъстващите с празника Гергьовден и подчерта значението на свети Георги като символ на храбростта.

Днес е голям празник. Отбелязваме паметта на свети великомъченик Георги – един обичан от всички българи светец. Някак си исторически е станало, че този ден се превръща в празник на храбростта и празник на българската армия“, отбеляза министърът и припомни и че с първата пушка от Априлското въстание и с кървавото писмо се ражда съвременната и свободна България, а въстаниците са първообразът на българската войска.

Патриархът и Софийски митрополит Даниил също поздрави младите гвардейци. Той се обърна към тях с думите: „Гвардейството е символ на приемственост, израз на родолюбие, на дълг и отговорност към отечеството. Призова ги и да бъдат пример: „Бъдете образец за вашите връстници и за цялото българско общество. Не забравяйте християнските добродетели, с които е живял и продължава да живее нашият народ“.

