В Летния театър в Бургас започна представянето на участниците в Giro d’Italia 2026, което ще стартира на 8 май в Несебър, съобщи кореспондент на БНР. В него ще участват общо 23 отбора със 184 състезатели. Според специалисти фаворит на състезанието е датчанинът Йонас Вингегор.

Преди да започне представянето на откритата сцена пред Летния театър концерт имаше групата „Горещ пясък“. Заместник-кметът по туризма в Бургас Манол Тодоров покани бургазлии и гостите на града да проследят представянето отблизо, уточнявайки, че входът е свободен.

В официалната програма е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл „Странджа“, трио Déjà Vu, както и демонстрации на клубовете по акробатика в Бургас.

За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Иначе Giro d’Italia напуска пределите на Италия за 16-и път, като миналата година бе в Албания.

У нас, по трите етапа от общо 21 за цялото състезание, колоездачите ще навъртят 540 км.

При старта на 8 май от Несебър те ще преминат през Поморие и Бургас до Созопол, а след това отново ще се върнат за финала на първия етап в Бургас.

При втория етап, който ще бъде на 9 май, те ще тръгнат от Бургас към Велико Търново през Еленския Балкан и ще изминат 220 километра.

При третия етап – в неделя, на 10 май – те ще тръгнат от Пловдив за София.

На 12 май колоната ще продължи на италианска земя. На 26 май Giro d’Italia ще премине през Швейцария, а финалът ще е на 31 май в Рим.

В историята на обиколката с най-много победи – по пет – са италианските легенди от миналото Алфредо Бинда (1902–1986) и Фаусто Копи (1919-1960), както и легендарният белгийски колоездач – Еди Меркс (1945).

Първото и единствено до момента българско участие е на колоездача от Свиленград Николай Михайлов, който сега е специален гост в Бургас, а иначе се е състезавал през 2015 година.