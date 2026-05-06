Северна Корея преработи конституцията си и заложи разделението с Южна Корея

Северна Корея преработи конституцията си, като официално заложи разглеждането на Южна Корея като отделна държава и премахна всички текстове, свързани с обединението между двете страни, предаде агенция „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Промените, приети от Върховното народно събрание на КНДР, за първи път въвеждат и изрична териториална клауза. В нея се посочва, че страната граничи с Китай и Русия на север и с Южна Корея на юг, без обаче да се уточнява конкретната линия на границата.

Според анализатори тази формулировка цели да избегне незабавно напрежение около спорни зони, като същевременно затвърждава политиката на лидера Ким Чен Ун за съществуването на „две враждебни държави“ на Корейския полуостров.

В преработения основен закон Ким е определен изрично за държавен глава в качеството му на председател на Държавния съвет, като същевременно получава формален контрол върху ядрените сили на страната.

Конституцията вече определя Северна Корея като „ядрена държава“ и подчертава намерението ѝ да продължи развитието на ядрените си оръжия с аргумента за гарантиране на сигурността и възпиране на война.

Промените идват след призив на Ким от 2024 година Южна Корея да бъде определена като „основен противник“, на фона на нарастващо напрежение и отказ на Пхенян от диалог със Сеул.

