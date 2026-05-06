Печалбата на BMW спадна с 25% след слаби продажби в Китай и вносните митата на САЩ

Германският автомобилен производител BMW отчете рязък спад в печалбата си за първото тримесечие. Анализаторите отдават спада на засилената конкуренция в Китай, тарифния натиск от САЩ и продължаващия конфликт в Близкия изток. Според публикувания доклад, печалбата преди данъци е спаднала с 25% до 2,3 милиарда евро. Общите приходи на групата са били 31 милиарда евро, което е свиване с 8,1 на сто. Нетната печалба е по-ниска с 23% и е 1,7 милиарда евро, докато оперативната печалба е спаднала с 36% до 2 милиарда евро.

Продажбите на автомобили се свиват с 3,5 на сто до 565 780 броя.

След публикуването на тримесечните си резултати акциите на BMW поскъпнаха с 8,5 процента.

Инвеститорите бяха доволни, че спадът в продажбите е по-малко сериозен от очакванията на анализаторите. Освен това компанията не понижи годишната си прогноза за приходите, изразявайки увереност, че ще може до голяма степен да преодолее предизвикателствата си тази година.

Слабостта на китайския пазар, където всички германски автомобилни производители изпитват затруднения,

също се отразява негативно на продажбите. Силното търсене в Европа не успява да компенсира този спад, въпреки че компанията отчита значително увеличение на поръчките на континента, отбелязват от ДПА. „През първите три месеца на годината получихме повече поръчки в Европа, отколкото през който и да е друг тримесечен период в историята на компанията“, заяви главният изпълнителен директор Оливер Ципсе.

Ципсе ще се оттегли от поста след общото събрание на 13 май и ще бъде наследен на 14 май от ръководителя на производството Милан Неделкович.