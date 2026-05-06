Националната анкета на БНР определи цигуларката Лия Петрова за „Музикант на годината 2025“

Цигуларката Лия Петрова спечели приза „Музикант на годината 2025“. Резултатите от 35-ото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на организаторите – предаването „Алегро виваче“ на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио.

Призьорите в различните категории на анкетата всяка година се определят от гласуването на слушателите, които в рамките на един месец дадоха 8 378 валидни гласа.

Лия Петрова призна, че за нея призът освен голямо щастие, гордост и чест, е и голяма отговорност, защото в класацията са били номинирани невероятни музиканти.

„Надявам се да оправдая доверието на слушателите!“, добави Лия Петрова. Тя сподели, че за първа година свири на цигулката „Гуарнери дел Джезу“ от 1733 година, предоставена й от Министерството на културата, на което искрено благодари.

„Инструментът е уникален и наистина промени начина ми на свирене. Имах и много важни дебюти, като на централно място в ангажиментите ми беше дебютът в Роял Албърт Хол в рамките на BBC Promps. Подготвяхме и фестивала, който организирам с Александър Канторов в Париж. Беше много активна година с много предизвикателства и хубави спомени!“ – разказа още Лия Петрова.

Цигуларят Светлин Русев спечели отличието „Музикален проект на годината“ за двойния концерт „На границите на невъзможното“ (Ad limites impossibilitatis).

„Ансамбъл на годината“ стана Младежкият камерен хор „Охана“ с диригент Димитър Костанцалиев.

Наградата „Педагог на годината“ спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов.

Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие „Изключителен педагогически принос“ получава и преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлиянова.

В категорията „Млад музикант на годината“ най-много гласове получи арфистката Никол Самарева.

Специалната награда „Олга Камбурова“, която се определя от екипа на предаването „Алегро виваче“ в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев.

Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с галаконцерт на призьорите на 29 юни в София.