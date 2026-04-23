Над 21% от населението са били под прага на бедност през 2025 година, като това представлява 1 368 700 души. Това показват данни на Националния статистически институт.

Линията на бедност за страната е достигнала 866,67 лева средномесечно на лице от домакинство, което е ръст от 13,5% спрямо предходната година. Въпреки това делът на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.

Социалната система играе ключова роля за ограничаване на бедността. Без социални трансфери нивото ѝ би достигнало 29%, а при изключване и на пенсиите – 45,4%.

Най-висок остава рискът сред безработните – 55,1%, докато при заетите той е 11,8%. Съществено влияние оказва и образованието – почти половината от работещите с ниско образование са бедни, докато при висшистите делът е едва 4,3%.

По комбинирания показател за риск от бедност и социално изключване 29% от населението, или близо 1,87 млн. души, са били засегнати през 2025 година, което представлява лек спад спрямо 2024-та.